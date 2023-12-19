Стрельба в Феодосии — власти объяснили причину

«Сегодня, 19 декабря, в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Ориентировочно учения будут проходить с 10:00 до 13:00 часов», — сказано в сообщении.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.