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Стрельба в Феодосии — власти объяснили причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Российские военные проведут в Феодосии тренировочные учения со стрельбой. Об этом сообщили в администрации города.
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 19 декабря, в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Ориентировочно учения будут проходить с 10:00 до 13:00 часов», — сказано в сообщении.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

учения