Погибшего в СВО боксера Александра Беляева похоронили в Волгограде

В зону СВО Александр Александрович попал в 2022 году. Он погиб в начале декабря, не дожив до своего дня рождения, которое отметил бы 13 декабря, около десяти дней. Семьи и детей у погибшего не было. Ранее стало известно, какой приговор вынесли пяти военным, пытавшимся откупиться от участия в СВО.