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Погибшего в СВО боксера Александра Беляева похоронили в Волгограде

В зону СВО он попал в 2022 году и погиб в начале декабря, не дожив до своего дня рождения, которое отметил бы 13 декабря.
Кладбище
Источник: AP 2023

В Волгограде простились с Александром Беляевым. 40-летнего боксера похоронили накануне на кладбище Дзержинского района, сообщили в областной федерации бокса.

Сын известного в 1980-е годы на весь Советский Союз боксера Александра Николаевича Беляева погиб в зоне специальной военной операции на Украине.

В зону СВО Александр Александрович попал в 2022 году. Он погиб в начале декабря, не дожив до своего дня рождения, которое отметил бы 13 декабря, около десяти дней. Семьи и детей у погибшего не было. Ранее стало известно, какой приговор вынесли пяти военным, пытавшимся откупиться от участия в СВО.