О повышении коммунальных тарифов предупредили хабаровчан

Повышение тарифов уже анонсировалось федеральными властям. На днях в регионе были утверждены индексы повышения вносимой оплаты в период с 2024—2028 годы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский «Водоканал» сообщил об утвержденных тарифах на 2024 год. Изменения вступят в силу с 7 июля. В частности, питьевая вода подорожает с 50 до 55 рублей. Цены указаны в расчете на один кубический метр.
— На данный момент еще идет расчет тарифов по жилищно-коммунальным услугам, для кого-то они останутся на прежнем уровне, а для кого-то вырастут, — отметили в комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края,
Относительно водоотведения, цена изменится с 40 до 44 рублей. Подвоз воды с 645 рублей повысится до 728 рублей. Изменения претерпит и цена за техническую воду, и составит 6,39 рубля вместо 5,51.