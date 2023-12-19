Тарифы ЖКХ в Волгоградской области в 2024 году поднимут в пределах 11,2%

В первом полугодии для всех жителей региона тарифы на коммунальные услуги останутся прежними, изменения произойдут только с 1 июля. Так, для Волгограда рост тарифов на холодную и горячую воду, тепло, водоотведение составит 9,8% — 11,2%. Газ с 1 июля 2024 года подорожает на 11,2%, электроэнергия — на 9,1%. Больше всего будут платить за коммуналку будут те, кто живет в домах с газом, без централизованного отопления и горячего водоснабжения.