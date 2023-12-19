Тарифы ЖКХ в Волгоградской области в 2024 году поднимут в пределах 11,2%

Тарифы ЖКХ в Волгоградской области с 1 июля 2024 года вырастут минимум на 9,8% и максимум на 11,2%. Такой предельно допустимый индекс изменения платы за коммунальные услуги установили для жителей всех муниципалитетов региона. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Евгений Харичкин, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
— Большинство граждан региона увидит изменение в платежке за коммунальные услуги именно на 9,8%. И только для тех, кто проживает в частных домах и пользуется одной услугой — газоснабжением, предельный индекс будет на уровне 11,2%, то есть это коснется не более 1% населения, — пояснили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.
В первом полугодии для всех жителей региона тарифы на коммунальные услуги останутся прежними, изменения произойдут только с 1 июля. Так, для Волгограда рост тарифов на холодную и горячую воду, тепло, водоотведение составит 9,8% — 11,2%. Газ с 1 июля 2024 года подорожает на 11,2%, электроэнергия — на 9,1%. Больше всего будут платить за коммуналку будут те, кто живет в домах с газом, без централизованного отопления и горячего водоснабжения.
При этом тарифы для населения установили ниже реальной цены коммунальных ресурсов, компенсируя миллиардную разницу ресурсоснабжающим организациям.
— В течение многих лет в Волгоградской области для населения действуют «льготные тарифы», ниже экономически обоснованных. Выпадающие доходы ресурсоснабжающих организацией компенсируются из областного бюджета, — отмечают в профильном комитете.
Напомним, до этого правительство ограничило для Волгоградской области порог роста тарифов на коммунальные услуги предельной планкой 9,8%. Еще два процента — до 11,8% — могли накинуть в отдельных муниципалитетах. Но максимальную планку пробьет только газ, стоимость которого регулируется на уровне федерации. Максимального предела повышения тарифов ЖКХ не будет ни в одном поселении региона.
На 9% больше придется платить волгоградцам с 1 января 2024 года и за капитальный ремонт.