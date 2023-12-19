Зарплату более миллиона рублей получают 182 жителя Красноярского края

В Красноярском крае зарплату более одного миллиона рублей получают 182 человека. Об этом рассказали аналитики FinExpertiza со ссылкой на Росстат.
По данным на начало декабря 2023 года 182 сотрудника крупных и средних предприятий края до вычета налогов получали зарплату от одного миллиона рублей. Как отмечают аналитики, в Красноярском крае самое большое количество получателей таких зарплат среди регионов Сибирского федерального округа. На втором месте оказалась Кемеровская область, где зарплату от одного миллиона получают 176 человек, а замыкает тройку лидеров Иркутская область — 160 человек.
Больше всего такие зарплаты получают работники в сферах оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, финансах и страховании.
По данным Росстата по начало декабря 2023 года, всего среди жителей России 24,4 тысячи работников, которые получают зарплату от одного миллиона рублей.