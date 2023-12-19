В центре Севастополя произошло массовое отключение электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго». По информации ведомства, 19 декабря в центре Севастополя случилось технологическое нарушение на сетях.
На место инцидента направили бригаду для устранения неполадок.
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Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго». По информации ведомства, 19 декабря в центре Севастополя случилось технологическое нарушение на сетях.
На место инцидента направили бригаду для устранения неполадок.