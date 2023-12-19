В Кузбассе впервые ввели субсидию для фермеров на переработку молока

В этом году впервые в Кузбассе ввели субсидию на переработку коровьего, козьего и овечьего молока. Стимулирующей поддержкой уже воспользовались девять предприятий Юрги, Кемерова и Новокузнецка, которые за год увеличили объёмы переработки на 21,7 тыс. тонн молока.
«В регионе строятся новые животноводческие комплексы, зоотехники работают над улучшением поголовья стада. Параллельно развиваем переработку молочного сырья в сметану, масло, йогурты, сыры. В этом году производители получили 44,2 миллиона рублей, из которых 9,3 млн рублей — средства областного бюджета», — говорит Сергей Цивилев.
Так, в следующем году в Чебуле планируют ввести первую очередь животноводческого комплекса молочного направления на 2,4 тыс. голов. Годовой объём производства молока при выходе на проектную мощность составит 22,3 тыс. тонн. В Прокопьевском округе строится животноводческий комплекс, который через пять лет позволит получать дополнительно 3,8 тыс. тонн молока в год.