В Кузбассе впервые ввели субсидию для фермеров на переработку молока

Так, в следующем году в Чебуле планируют ввести первую очередь животноводческого комплекса молочного направления на 2,4 тыс. голов. Годовой объём производства молока при выходе на проектную мощность составит 22,3 тыс. тонн. В Прокопьевском округе строится животноводческий комплекс, который через пять лет позволит получать дополнительно 3,8 тыс. тонн молока в год.