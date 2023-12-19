Количество зафиксированных случаев не называется. Господин Конченко отметил что они являются единичными и не связанными между собой. 58% заболевших — дети до 14 лет.
Микоплазменная инфекция — инфекция верхних и нижних дыхательных путей, может перетекать в пневмонию. В России зафиксировано несколько случаев заболевания. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вирус «абсолютно управляемым».
Кристина Федичкина.
В Ростовской области зафиксированы случаи микоплазмы
С сентября по ноябрь в Ростовской области зарегистрировано несколько случаев микоплазменной инфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного государственного санитарного врача региона Анатолия Конченко.