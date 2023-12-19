Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: как инфляция сказалась на стоимости популярных товаров

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ФедералПресс. Цены на непродовольственные товары в Приморье остаются самыми высокими в стране. В ноябре годовая инфляция составила 9,2%, рост составил 0,7% по сравнению с октябрем.
магазин
Источник: РИА "Новости"

Так, в прошлом месяце в Приморье подорожала мясная продукция, в том числе и мясо кур. Выросли цены и в сегменте услуг. Были проиндексированы тарифы на проезд в поездах дальнего следования, выросли цены на авиабилеты — это произошло в том числе из-за подорожания топлива.

А вот цены на непродовольственные товары, наоборот, стали ниже.

«Укрепление рубля привело к снижению цен на импортные подержанные автомобили в крае в ноябре по сравнению с октябрем. Кроме того, постепенно снижается влияние августовского запрета на импорт некоторых категорий автомобилей из Японии», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Однако цены на новые отечественные автомобили, наоборот, выросли. Отмечается, что спрос на них превышал предложение, в результате чего автопроизводители включили в стоимость затраты на логистику и комплектующие.

Отметим, что годовая инфляция в Приморье вновь оказалась самой высокой по стране, в России она составила 7,5%.

Ранее «ФедералПресс» писал, что, по прогнозам экономиста, рост цен в Приморье продолжится и дальше.