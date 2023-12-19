Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: как инфляция сказалась на стоимости популярных товаров

Так, в прошлом месяце в Приморье подорожала мясная продукция, в том числе и мясо кур. Выросли цены и в сегменте услуг. Были проиндексированы тарифы на проезд в поездах дальнего следования, выросли цены на авиабилеты — это произошло в том числе из-за подорожания топлива.
А вот цены на непродовольственные товары, наоборот, стали ниже.
«Укрепление рубля привело к снижению цен на импортные подержанные автомобили в крае в ноябре по сравнению с октябрем. Кроме того, постепенно снижается влияние августовского запрета на импорт некоторых категорий автомобилей из Японии», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
Отметим, что годовая инфляция в Приморье вновь оказалась самой высокой по стране, в России она составила 7,5%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что, по прогнозам экономиста, рост цен в Приморье продолжится и дальше.