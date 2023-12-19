Рост цен в Приморье продолжает бить рекорды: как инфляция сказалась на стоимости популярных товаров

Так, в прошлом месяце в Приморье подорожала мясная продукция, в том числе и мясо кур. Выросли цены и в сегменте услуг. Были проиндексированы тарифы на проезд в поездах дальнего следования, выросли цены на авиабилеты — это произошло в том числе из-за подорожания топлива.