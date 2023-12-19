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Вода замерзнет моментально: аномальные холода не покидают Хабаровский край

Сильные морозы вновь ударят по Хабаровскому краю 20 декабря.
Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 48% 755 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровский край в начале недели пришли аномальные холода. Температура воздуха опускается примерно на семь градусов ниже обычного. Пока холода продолжаются, и 20 декабря исключением не станут. На всей территории региона осадков не ожидается.

В Хабаровске ночью 31−33 градуса мороза, днем — 24−36 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.

На юге ночью от −32 до −37 градусов, днем — от −22 до −27. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду.

В центре региона еще холоднее: 19−38 градусов ночью и 15−30 градусов днем, все ниже нуля. Ветер придет со всех сторон света с силой от пяти до 10 метров в секунду.

На севере ночью 23−38 градусов мороза, днем — 21−28 градусов ниже нуля. Местами температура опустится до −43 градусов в темное время суток и до −36 градусов — в светлое. Ветер различных направлений усилится до пяти-12 метров в секунду.