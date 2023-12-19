В Ростове ликвидируют газетные киоски

«У нас ликвидируют цифровое неравенство, хотят, чтобы все читали только в Интернете. А почему пожилые люди, у многих из которых и компьютеров-то нет, должны лишаться привычных источников информации? Это и есть как раз цифровая дискриминация!», — возмущается Павлова.