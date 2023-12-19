В Ростове ликвидируют газетные киоски

Об этом сообщает газета «Наше время».
По словам работника киоска на улице 1-я Конная армия, 10 пожилые люди охотно покупали у них печатную продукцию. Такого же мнения продавец киоска на Конституционной, 58 на 2-м поселке Орджоникидзе.
"Людям нужен наш киоск. Его закроют — весь микрорайон останется без газет. Наши постоянные покупатели, как узнали, что его снесут, каждый день приходят и спрашивают: не передумали? — рассказала изданию продавец Валерия Заславская.
Продавщица газетного киоска на Сержантова, 4 Галина Павлова также недоумевает — зачем закрывать пользующиеся популярностью торговые объекты?
«У нас ликвидируют цифровое неравенство, хотят, чтобы все читали только в Интернете. А почему пожилые люди, у многих из которых и компьютеров-то нет, должны лишаться привычных источников информации? Это и есть как раз цифровая дискриминация!», — возмущается Павлова.
Ранее гендиректор ООО «Семейное чтение» Александр Исаков заявил о планах закрытии всей сети газетных ларьков по Ростовской области. Предполагается, что перестанут работать 108 киосков по всему региону.