В центре Железногорска заметили лису

Вечером 18 декабря и ночью 19 декабря в дежурную часть поступило несколько сообщений от местных жителей. Они рассказали, что увидели животное в районе Ленинградского проспекта. На место направлялись ближайшие наряды патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции отмечают, что признаков агрессии лисица не проявляет.