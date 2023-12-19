В центре Железногорска заметили лису

Полицейские Железногорска наблюдают за лисой, которая вышла в центр города.
Вечером 18 декабря и ночью 19 декабря в дежурную часть поступило несколько сообщений от местных жителей. Они рассказали, что увидели животное в районе Ленинградского проспекта. На место направлялись ближайшие наряды патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции отмечают, что признаков агрессии лисица не проявляет.
Одна из женщин, заметивших дикого зверя рядом с магазином, предположила, что лиса может быть ранена.
— Информация передана в ветеринарную службу. Ситуация находится под контролем руководства межмуниципального управления, — добавили в МВД по Красноярскому краю.
Правоохранители просят избегать контакта с дикими животными. Если вы стали очевидцем потенциально опасной ситуации, незамедлительно звоните по номеру 102 или 112.