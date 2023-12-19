Экс-защитник «Автомобилиста» усилит оборону хабаровского «Амура»

— Потенциально возможно, что мы будем приглашать игроков «Автомобилиста» и «Сибири». Там много достойных парней, и мы будем проводить соответствующие переговоры, ведь мы должны насколько это возможно усилить «Амур», чтобы максимально собранно выступить, — рассказывал этим летом Андрей Мартемьянов, отвечая на вопрос корр. ИА «Хабаровский край сегодня» о возможности приглашения игроков из этих команд, где он был главным тренером.