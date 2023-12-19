Экс-защитник «Автомобилиста» усилит оборону хабаровского «Амура»

Хоккейный клуб «Амур» подписал односторонний контракт с защитником екатеринбургского «Автомобилиста» Ефимом Гуркиным до конца нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. Уроженец Уфы и воспитанник школы «Салавата Юлаева» должен усилить оборонные позиции «тигров», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
Гуркин провел в КХЛ 521 матч, набрал 127 (26 + 101) очков. На его счету 224 силовых приема и 338 блокированных бросков. До «Автомобилиста» он также выступал за новосибирскую «Сибирь». Этот игрок хорошо знаком главному тренеру Андрею Мартемьянову, поскольку выступал в Екатеринбурге под его началом в сезонах 2018 — 2020 годов.
— Потенциально возможно, что мы будем приглашать игроков «Автомобилиста» и «Сибири». Там много достойных парней, и мы будем проводить соответствующие переговоры, ведь мы должны насколько это возможно усилить «Амур», чтобы максимально собранно выступить, — рассказывал этим летом Андрей Мартемьянов, отвечая на вопрос корр. ИА «Хабаровский край сегодня» о возможности приглашения игроков из этих команд, где он был главным тренером.
Также в 2010 году Ефим Гуркин входил в состав юниорской сборной России по хоккею, там он набрал четыре очка в семи матчах.