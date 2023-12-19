В МЧС предупредили волгоградцев о штрафах за салюты в сотни тысяч рублей

Места, где можно запускать фейерверки, должны быть определены на сайтах администраций городов и поселений. О случаях нарушения как при продаже, так и при использовании пиротехники предлагается сообщать в МЧС. Ранее в мэрии Волгограда сообщили об отмене народных гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года.