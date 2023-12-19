В МЧС предупредили волгоградцев о штрафах за салюты в сотни тысяч рублей

В волгоградском главке МЧС напомнили о правилах безопасности при покупке и использовании пиротехники, а также предупредили о немалых штрафах, которые грозят за несоблюдение при этом правил противопожарного режима.
В ведомстве уточнили, что покупать салюты и фейерверки можно только в специальных магазинах, проверяя при этом наличие сертификата, декларации соответствия и маркировки. Также следует обращать внимание на то, чтобы имелась инструкция на русском языке.
Пиротехнику нельзя применять в помещениях, поднимаясь на крыши и выходя на балконы и лоджии, поблизости от жилых зданий и при сильном ветре. На расстоянии не меньше 100 метров от места запуска не должны находиться автомобили или гаражи, линии электропередач или иные пожароопасные объекты.
Прежде чем воспользоваться салютом или фейерверком нужно убедиться, что не истек срок его годности, не нарушена упаковка или само изделие. Нельзя носить его в карманах — это опасно! Детям до 16-ти к пиротехнике вообще нельзя прикасаться.
За нарушение правил противопожарного режима при использовании новогодней пиротехники грозят штрафы:
рядовым жителям — до 15 тыс. рублей;
руководителям — до 30 тыс. рублей;
предпринимателям — до 60 тыс. рублей;
юрлицам — до 400 тыс. рублей.
Места, где можно запускать фейерверки, должны быть определены на сайтах администраций городов и поселений. О случаях нарушения как при продаже, так и при использовании пиротехники предлагается сообщать в МЧС. Ранее в мэрии Волгограда сообщили об отмене народных гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года.