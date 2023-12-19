Лидер по строительству в ДФО: губернатор Приморья рассказал об итогах уходящего года

В Приморье наблюдается нехватка людей на множество специальностей. Благодаря федеральному проекту «Специалитет» уже создано пять образовательных кластеров, и еще три начнут работу в 2024 году. Также привлекаются люди из других регионов. За уходящий 2023 год в Приморье приехали более 500 высококвалифицированных сотрудников вместе с семьями.