Лидер по строительству в ДФО: губернатор Приморья рассказал об итогах уходящего года

Губернатор Приморья Олег Кожемяко 19 декабря выступил с инвестиционным посланием. Во время этого мероприятия глава региона поделился успехами края и рассказал, что ждет нас в будущем. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Малый и средний бизнес
На Дальнем Востоке по развитию малого и среднего бизнеса Приморье заняло первое место. В этой сфере заняты 330 тысяч человек. В планах — расширение категории «социальных» предприятий. Бизнесмены самых разных специализаций получают государственную поддержку, например, в области креативной индустрии трудятся более 9,5 тысячи предпринимателей.
Регион не оставил и пострадавших от стихии. Почти 600 бизнесменов получили льготы на оплату электричества, кредиты или субсидии на восстановление своей деятельности.
Высокие технологии
В 2024 году заработает научно-технологический центр на острове Русский, который будет работать в сферах биомедицины, морской инженерии, IT и ядерных технологий. Всего на создание пилотной площадки ИНТЦ выделят 650 миллионов рублей.
Также на Русском появится инжиниринговый центр, в чьи задачи будет входить развитие компетенций и высоких технологий в сфере судостроения и судоремонта. С 2020 года в рамках программы «Приморский старт» поддержку получили 40 инновационных предприятий.
Кадровая политика
В Приморье наблюдается нехватка людей на множество специальностей. Благодаря федеральному проекту «Специалитет» уже создано пять образовательных кластеров, и еще три начнут работу в 2024 году. Также привлекаются люди из других регионов. За уходящий 2023 год в Приморье приехали более 500 высококвалифицированных сотрудников вместе с семьями.
Строительство
Приморье — лидер в строительстве жилья на Дальнем Востоке. Всего за 2023 год построено более миллиона квадратных метров. К 2025 году 1121 квартир под аренду сдадут в Артеме, Чугуевке, Арсеньеве, Дальнегорске и Яковлевке.