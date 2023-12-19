Калининградская Ласточка подорожает в 2024 году

Отдельно установлен тариф на проезд в скорых электропоездах повышенной комфортности с нумерацией от 7101 до 7598. Стоимость проезда на расстояние до 10 километров также составит 31 рубль, а каждого последующего километра — 2 рубля 95 копеек.