Калининградская Ласточка подорожает в 2024 году

Установлена стоимость проезда на расстояние до 10 километров в размере 31 рубль, а каждого последующего километра — 2 рубля 43 копейки.
Стоимость проезда от станции Светлогорск-2 до Южного вокзала составит 118 рублей, от Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый — 84 рубля, из Черняховска до Южного вокзала — 225 рублей.
Отдельно установлен тариф на проезд в скорых электропоездах повышенной комфортности с нумерацией от 7101 до 7598. Стоимость проезда на расстояние до 10 километров также составит 31 рубль, а каждого последующего километра — 2 рубля 95 копеек.
Стоимость провоза излишней ручной клади и багажа будет составлять 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.