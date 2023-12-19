Омичам рассказали, как получить талон на бесплатный вывоз снега

В мэрии Омска объявили о начале выдачи бесплатных талонов на вывоз снега для жителей частного сектора и социальных организаций. Обычно такие талоны начинают выдавать только ближе к весне, но в этом году из-за частых снегопадов, решено ввести данную меру поддержки ещё до Нового года.