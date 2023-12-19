Омичам рассказали, как получить талон на бесплатный вывоз снега

В мэрии Омска объявили о начале выдачи бесплатных талонов на вывоз снега для жителей частного сектора и социальных организаций. Обычно такие талоны начинают выдавать только ближе к весне, но в этом году из-за частых снегопадов, решено ввести данную меру поддержки ещё до Нового года.
Бесплатные талоны на вывоз снега объёмом 3 куб. м, 5 куб. м. и 10 куб. м. выдают в окружных администрациях:
администрация Ленинского округа: просп. К. Маркса, 62, каб. 410, т. 41−64−29;
администрация Кировского округа: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, т. 55−14−86;
администрация Октябрьского округа: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, 32−31−16;
администрация Центрального округа: ул. Герцена, 25, каб. 211, тел. 25−47−42;
администрация Советского округа: ул. Красный Путь, 107, каб. 413, тел. 24−45−65.
Cнег объёмом до 1,5 кубометров на полигонах примут бесплатно при предъявлении паспорта с пропиской в частном секторе.
Для коммерческих предприятий и организаций, юридических лиц стоимость талона на вывоз 1 кубометра снега составляет 90 рублей. Приобрести талоны можно с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:45, в пятницу — с 8:30 до 16:30, по адресу: ул. Степная, 73, кабинет отдела договорных отношений № 16.
Полигоны в Омске работают на шести точках:
в Ленинском округе — по Черлакскому тракту;
в Советском округе — в районе пос. Николаевка;
в Центральном округе — 2 площадки:
по ул. 10 лет Октября, 194 и в мкр. Загородный, 52;
в Кировском округе — по ул. 22 Декабря, 100;
в Октябрьском округе — на Окружной дороге, в районе СНТ «Железнодорожник».
Свалки открыты с понедельника по пятницу — с 8:00 до 17:00.