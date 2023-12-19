Боец СВО из Иркутска получил Национальную премию «Признание»

— В ходе спецоперации он получил ранение, но после восстановления здоровья вернулся к своей прежней профессии. При этом филиал фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области оказал ему значительную помощь. Сейчас Руслан работает учителем английского языка в иркутской школе № 32, — говорят в администрации Чунского района.