Боец СВО из Иркутска получил Национальную премию «Признание»

В Иркутской области ветеран СВО стал лауреатом Национальной премии «Признание — 2023». Руслан Воронов, ранее работавший учителем в школах Иркутского района и Иркутска, принял решение защищать Родину и добровольно отправился в зону СВО.
— В ходе спецоперации он получил ранение, но после восстановления здоровья вернулся к своей прежней профессии. При этом филиал фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области оказал ему значительную помощь. Сейчас Руслан работает учителем английского языка в иркутской школе № 32, — говорят в администрации Чунского района.
В ноябре фонд «Защитники Отечества» представил Руслана Воронова как кандидата на участие в престижной премии «Признание — 2023», и он победил в номинации «Учитель — защитник Отечества». Этот фонд активно поддерживает ветеранов СВО и их семьи, оказывая им важную помощь.