Красноярские ученые изобрели кристаллы для лечения шизофрении и Альцгеймера

В Красноярске ученые получили кристаллы, с помощью которых можно будет лечить Альцгеймер, Паркинсон и шизофрению. Об этом рассказали в научном центре Сибирского отделения РАН.
Исследование проводилось совместно с учеными из других стран: Индии, Туниса и Саудовской Аравии. Именно фармакологическое влияние нового вещества и привлекло внимание ученых. Они отмечают, что с помощью изобретенных кристаллов можно будет лечить людей с разными заболеваниями.
Добавим, что результаты ученых были опубликованы в престижном научном журнале Zeitschrift für Physikalische Chemie.