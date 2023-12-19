Красноярские ученые изобрели кристаллы для лечения шизофрении и Альцгеймера

Исследование проводилось совместно с учеными из других стран: Индии, Туниса и Саудовской Аравии. Именно фармакологическое влияние нового вещества и привлекло внимание ученых. Они отмечают, что с помощью изобретенных кристаллов можно будет лечить людей с разными заболеваниями.