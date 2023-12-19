В Новосибирске отменили фейерверк в Новый год на площади Ленина

В Telegram-канале «Новосибирск № 1» сообщили о том, что в городе в ночь с 31 декабря на 1 января не будут запускать новогодний фейерверк. Это связано с тем, что по правилам безопасности улицу Ленина нужно оградить во время празднования и установить рамки. Поэтому администрацией города было принято решение отказаться от запланированного фейерверка.