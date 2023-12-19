Самарцев призвали сообщать о невыдаче билетов в общественном транспорте

Жителей Самары призвали сообщать о нарушениях в общественном транспорте. Речь идет о ситуациях, когда пассажир оплачивает проезд, а водитель или кондуктор не выдает билет.
— Бывают такие ситуации, когда пассажиры оплачивают проезд, кондукторы и водители не выдают билеты. То есть забирают деньги себе. Из-за этого перевозчик неправильно считает пассажиропоток, — рассказали в городской администрации.
По словам замдиректора ООО «СамараАвтоГаз» Александра Кочерыгина, таких сотрудников наказывают — накладывают на них штрафы. Самарцев просят сообщать о невыдаче билета в департамент транспорта. Обращения принимают по телефону горячей линии ведомства: