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Самарцев призвали сообщать о невыдаче билетов в общественном транспорте

В Самаре взяли на контроль ситуации, когда пассажиры не по своей воле ездили в автобусах зайцами.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Самары призвали сообщать о нарушениях в общественном транспорте. Речь идет о ситуациях, когда пассажир оплачивает проезд, а водитель или кондуктор не выдает билет.

— Бывают такие ситуации, когда пассажиры оплачивают проезд, кондукторы и водители не выдают билеты. То есть забирают деньги себе. Из-за этого перевозчик неправильно считает пассажиропоток, — рассказали в городской администрации.

По словам замдиректора ООО «СамараАвтоГаз» Александра Кочерыгина, таких сотрудников наказывают — накладывают на них штрафы. Самарцев просят сообщать о невыдаче билета в департамент транспорта. Обращения принимают по телефону горячей линии ведомства: 8 (846) 207−70−11.