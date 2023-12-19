Заслуженный строитель Татарстана Хамза Абзалов скончался в возрасте 77 лет

Трудовая деятельность Абзалова началась в 1962 году, когда он поступил в качестве сельхозрабочего в Нурлатский плодопитомник. Затем работал электромонтером, старшим инженером и прорабом. Руководил ПМК «Заволжская», занимающейся строительством и обслуживанием инженерных сетей, с 1998 года.