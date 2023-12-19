В Красноярском крае за неделю ОРВИ заболели более 16 тысяч жителей

На территории Красноярского края снизился уровень заболеваемости вирусами и гриппом. На прошедшей неделе заболели 16,5 тысяч красноярцев, что на 13,2% меньше, чем на позапрошлой неделе. Чаще всего болеют взрослые — 63,3%.
Также вырос процент заболеваемости гриппом. Было выявлено 13% заболевших гриппом среди всех, кто обратился в больницы.
«Помните, что защитить себя от гриппа можно соблюдая меры профилактики, а также поставив прививку. На сегодняшний день уже более 50% жителей края вакцинировались против гриппа», — добавили в ведомстве.