Белорусам назвали даты главных православных праздников в 2024 году

Кроме того, православная церковь 7 апреля 2024 года будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. А за неделю до Пасхи, 28 апреля, белорусы будут отмечать Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Что касается Пасхи, то в Беларуси в 2024 она будет поздней и ее отметят 5 мая. Через 40 дней после указанного праздника церковь отмечает Вознесение Господне — 13 июня.