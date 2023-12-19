Белорусам назвали даты главных православных праздников в 2024 году. Мы собрали даты главных православных праздников, которые будут отмечать в 2024 году.
Первым из праздников в Беларуси 7 января будут отмечать Рождество Христово. Кроме того, 19 января празднуется Крещение Господне или Богоявление. В этот день, по традиции, принято освещать воду. Еще один из главных православных праздников — Сретение Господне — выпал в 2024 году на 15 февраля.
Кроме того, православная церковь 7 апреля 2024 года будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. А за неделю до Пасхи, 28 апреля, белорусы будут отмечать Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Что касается Пасхи, то в Беларуси в 2024 она будет поздней и ее отметят 5 мая. Через 40 дней после указанного праздника церковь отмечает Вознесение Господне — 13 июня.
На 23 июня в 2024 году выпал праздник Троицы. А 19 августа белорусы будут отмечать Преображение Господне или Яблочный Спас. Православная церковь 28 августа отметит Успение Пресвятой Богородицы или Богородичную Пасху. Кроме того, в первый месяц осени, 21 сентября, будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы. А Воздвижение Креста Господня, по традиции, белорусы отметят 27 сентября. Введение во храм Пресвятой Богородицы православная церковь отметит 4 декабря.