В сельской школе Гурьевска открыли кадетские казачьи классы

В школе села Новопестерево Гурьевского округа открыли казачьи кадетские классы. Присягу принесли и получили удостоверения 17 мальчиков и 4 девочки из 4, 5 и 6 классов.
«15 октября прошёл совет казаков, на котором было рассмотрено Прошение учащихся Новопестеревской школы о принятии их в ряды станицы в качестве воспитанников. Ребята написали, что хотят стать настоящими защитниками и хранителями земли русской, родного Кузбасса. Конечно, Прошение поддержали, поэтому сегодня впервые мы даём старт очень нужному патриотическому проекту», — говорит глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.
Школьники будут учиться по обычной программе, но дополнительно для них ввели час физкультуры, а в рамках внеурочной деятельности предусмотрели профильные курсы по военной подготовке, истории и культуры казачества и т. д.
Также дети будут носить специальную форму, а каждый понедельник будут проводить спортивное занятие с воспитанниками детского сада «Колокольчик», чтобы подготовить дошкольников к выполнению нормативов ГТО.