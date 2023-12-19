В сельской школе Гурьевска открыли кадетские казачьи классы

«15 октября прошёл совет казаков, на котором было рассмотрено Прошение учащихся Новопестеревской школы о принятии их в ряды станицы в качестве воспитанников. Ребята написали, что хотят стать настоящими защитниками и хранителями земли русской, родного Кузбасса. Конечно, Прошение поддержали, поэтому сегодня впервые мы даём старт очень нужному патриотическому проекту», — говорит глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.