Властям Калининграда не удалось обжаловать решение суда по иску Wildberries

Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции, которое администрация выдала в марте. Спор касается размещения объемных букв Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова, 10. В иске компания указала, что конструкция является не рекламой, а информационной вывеской. Суд согласился с этой позицией.