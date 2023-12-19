«Хочу, чтобы меня заметил SHAMAN»: 5-летний фанат, который зажег на концерте певца в Иркутске, снова поедет на выступление

«Хочу, чтобы меня заметил сам SHAMAN», — заявил однажды родителям 5-летний Сережа Потапов из Иркутска. Мальчик еще читать не умеет, но уже знает наизусть каждую песню музыканта! Стоило маме один раз включить при нем популярный трек «Встанем», как он запомнил слова и теперь подпевает любимому исполнителю всегда и везде: дома, у родителей в машине, а еще на концерте! Узнав, что Ярослав Дронов (а именно так зовут музыканта), в декабре выступает в Иркутске, семья сразу же купила билеты. Но тогда родители и представить не могли, что сын прославится. Кадры, как мальчишка зажигает прямо перед сценой, в точности повторяя движения звезды, облетели соцсети и СМИ.
«Блестящее сольное шоу!», «Мальчик с большим потенциалом», — восторгались в интернете.
— Я догадывалась, что Сережа начнет петь и танцевать. Он очень артистичный, любит внимание, — рассказывает КП-Иркутск его мама, 26-летняя Анна Потапова. — В два года еще ходить толком не научился, а уже плясал под музыку. Удивлялась, в кого сын пошел, ведь мы с супругом далеки от искусства: я юрист, он военный. Возможно, в прадедушку — тот тоже пел, танцевал и играл на инструментах.
Песни SHAMAN мальчик впервые услышал в феврале 2022 года. И сразу же заявил: «Мама, я хочу выучить слова».
— Не знаю, откуда у него такая любовь к исполнителю, — улыбается Анна. — Когда услышал про концерт, загорелся мечтой, чтобы кумир заметил его со сцены. Мы купили билет в фан-зону и отправили сына… с бабушкой! Она разделяет увлечения Сережи.
Конечно, шоу мальчишке очень понравилось. Он даже получил автограф и футболку с изображением звезды. А когда по интернету разошелся ролик с танцем юного фаната, Сережу пригласил на чаепитие в свой рабочий кабинет председатель ЗакСобрания Иркутской области Александр Ведерников. Подарил микрофон со стойкой, а мальчик в благодарность исполнил песню «Я русский» и гимн России.
Правда, сам кумир на концерте его так и не заметил… Но родители говорят ребенку, чтобы не расстраивался. Будет и второй шанс обратить внимание!
— Купили билеты в Красноярск. Вдвоем с сыном полетим на концерт SHAMAN, который состоится в феврале 2024 года. Надеюсь, мечта Сережи исполнится, для него это очень важно! — рассказывает его мама.