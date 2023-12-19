«Хочу, чтобы меня заметил SHAMAN»: 5-летний фанат, который зажег на концерте певца в Иркутске, снова поедет на выступление

«Хочу, чтобы меня заметил сам SHAMAN», — заявил однажды родителям 5-летний Сережа Потапов из Иркутска. Мальчик еще читать не умеет, но уже знает наизусть каждую песню музыканта! Стоило маме один раз включить при нем популярный трек «Встанем», как он запомнил слова и теперь подпевает любимому исполнителю всегда и везде: дома, у родителей в машине, а еще на концерте! Узнав, что Ярослав Дронов (а именно так зовут музыканта), в декабре выступает в Иркутске, семья сразу же купила билеты. Но тогда родители и представить не могли, что сын прославится. Кадры, как мальчишка зажигает прямо перед сценой, в точности повторяя движения звезды, облетели соцсети и СМИ.