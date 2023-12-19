Игорь Кобзев пообещал провести встречу с производителями яиц в Иркутской области

Сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в настоящее время фиксированная цена яиц на рынке составляет от 75 до 85 рублей, а далее уже идет процентная надбавка магазинов и сетей за пользование торговыми площадями. Ранее ситуацию обсудили на встрече с производителями, прокуратурой и УФАС, передает ИА IrkutsкMedia.
Игорь Кобзев подчеркнул, что тему стоимости яиц довольно обсуждаемая. В связи с этим он пообещал организовать встречу с производителями куриных яиц в регионе. Также губернатор добавил, что в Приангарье находится в хорошем положении по обеспеченности яйцами.
Владимир Путин спросил у главы Минсельхоза, как у него дела с яйцами.
Президент рассказал о том, что будет дальше с ценами на продукт.