Игорь Кобзев пообещал провести встречу с производителями яиц в Иркутской области

Сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в настоящее время фиксированная цена яиц на рынке составляет от 75 до 85 рублей, а далее уже идет процентная надбавка магазинов и сетей за пользование торговыми площадями. Ранее ситуацию обсудили на встрече с производителями, прокуратурой и УФАС, передает ИА IrkutsкMedia.