Устроил чистку среди чиновников и ввел моду на образование: чем запомнился самый известный самарский губернатор Константин Грот

— Это были люди, которые ратовали за закон и порядок. Прежде чем стать самарским губернатором, Грот объездил всю страну. В письме своему брату Якову он писал, что его везде встречают как гоголевского ревизора. Уже в молодости он заслужил славу неподкупного человека. Дошло до того, что он заставил губернатора одной из губерний выплатить 70 тысяч рублей неустойки, которые тот украл у государства, и вернул деньги в казну. Что такое 70 тысяч рублей для того времени? Это практически стоимость постройки театра, — рассказал Игорь Махтев.