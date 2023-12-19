Устроил чистку среди чиновников и ввел моду на образование: чем запомнился самый известный самарский губернатор Константин Грот

Его называют самым известным самарским губернатором, борцом с коррупцией и бюрократией. Политиком, который, как считают историки, был недооценен современниками. Да, речь идет о Константине Гроте, который возглавлял Самарскую губернию в 1853—1861 годах. Кто такой Константин Грот и чем он прославился, в эфире радио «КП-Самара» рассказал краевед Игорь Махтев.
Настоящий ревизор
Константин Грот родился в январе 1815 года в Санкт-Петербурге в семье обрусевших немцев. Его отец Карл Грот в юношестве был товарищем цесаревича Николая I. Так что семья входила в элиту того времени. В 1835 году Константин окончил Царскосельский лицей. Поступил на службу в МВД и принадлежал к так называемым либеральным бюрократам.
— Это были люди, которые ратовали за закон и порядок. Прежде чем стать самарским губернатором, Грот объездил всю страну. В письме своему брату Якову он писал, что его везде встречают как гоголевского ревизора. Уже в молодости он заслужил славу неподкупного человека. Дошло до того, что он заставил губернатора одной из губерний выплатить 70 тысяч рублей неустойки, которые тот украл у государства, и вернул деньги в казну. Что такое 70 тысяч рублей для того времени? Это практически стоимость постройки театра, — рассказал Игорь Махтев.
Причем если Гроту предлагали взятку, он начинал с еще большим рвением проверять губернию.
Устроил чистку в чиновничьих рядах
В Самару Константин Грот приехал в 1853 году. Сначала он был исполняющим обязанности губернатора. Поездив по городам, Грот насмотрелся на то, что собой представляет чиновничество тех лет — карты, водка и никакой работы. Тогда будущий губернатор набрал свою команду. Для этого обратился к руководству российских вузов, чтобы самых умных выпускников присылали в Самару. Так в команду вошли молодые образованные люди без опыта работы в чиновничьей сфере. Платили им приличное жалование, чтобы не было соблазна брать взятки.
— Грот издал циркуляр о родственной службе, который пресекал всякое кумовство. Запретил чиновникам покидать рабочие места и уезжать из Самары по своей надобности. Сократил количество наемных писцов и требовал избегать лишней переписки и бумажной волокиты. Он говорил: «Если я не требую отчета, не надо мне его присылать». Также запретил резервировать лошадей на почтовых станциях для себя, если он никуда не едет. А по городу он чаще всего ходил пешком.
Осветил город
Надо сказать, что в то время гулять по Самаре было тем еще удовольствием. Летом город был в пыли, зимой — в снегу, весной и осенью — в грязи и слякоти. Тогда в столице губернии не было мощеных тротуаров. Первые дороги и тротуары построил именно Грот. Он же установил первые фонари, случилось это в 1853 году. Город осветили около ста фонарей.
— В то время Самара была хлебной столицей империи. Было много зерна. И топливом для фонарей стал спирт, разбавленный скипидаром. А чтобы топливо не сливали себе горожане, фонари решено было сделать высокими — под 2,5 метра, — рассказал Махтев.
Грот также создал систему по уборке мусора и его вывоза за пределы города. Ассенизационные обозы — это тоже его заслуга.
Замостил спуски к реке, чтобы людям удобнее было набирать воду.
Первый новогодний корпоратив
В декабре 1853 года Грот устроил первый новогодний бал для своих сослуживцев и коллег. До этого Новый год отмечали скромно, небольшими компаниями или с семьей. Губернатор же решил придать этому празднику больше яркости и пригласил к себе домой коллег вместе с семьями.
В источниках остались подробные описания этого события: молодые люди веселились, танцевали кадриль и мазурку. Дамы блистали нарядами, а кавалеры рассыпались в комплиментах.
— Мы видим, что Константин Карлович старался не только обогатить Самару, но и просветить ее, вытащить из деревенского быта. Грот был губернатором 8 лет. Благодаря ему Самара расцвела, — утверждает Махтев.
Мода на образование
5 августа 1856 года в Самаре открылись первая гимназия, пять уездных училищ и восемь приходских. И это тоже заслуга Грота. Прежде в губернии было всего 14 учебных заведений, рассчитанных на 1060 учеников. Чтобы получить высшее образование, молодые люди ехали в Казань.
Грот также впервые открыл училище при так называемом тюремном замке. Он располагался на месте нынешних улиц Красноармейской и Братьев Коростелевых. Грот понимал, что заключенных нужно перевоспитывать, а не только наказывать, и после отбытия срока им нужно будет искать работу. Также было открыто женское приходское училище. Таким образом в Самаре появилась мода на образование.
Дело жизни — забота о незрячих
Грот также известен тем, что организовал службу для слепых и слабовидящих людей, открывал училища для незрячих. Губернатор говорил: «Если вы хотите помочь слабовидящему, сделайте так, чтобы он не нуждался в помощи зрячего». Создавая эти училища, он обучал людей ремеслу и музыке.
— Самарцы оценили заслуги Константина Карловича перед губернией. 15 мая 1864 года ему присвоили звание почетного гражданина. А после его смерти, согласно завещанию, в Самару привезли все принадлежащие покойному книги. Книжная коллекция заняла 14 ящиков. В этом же завещании было 40 тысяч рублей процентными бумагами, которые он оставил учителям сельских школ Самарской губернии.
Сегодня в фонде Самарской областной универсальной научной библиотеки сформирована коллекция «Библиотека К. К. Грота», в которую включено большинство сохранившихся экземпляров книг и периодических изданий, ранее принадлежавших Константину Карловичу.