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Метель, сильный ветер и гололёд ожидаются в Пермском крае 20 — 22 декабря

Ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: Аргументы и факты

Метель, сильный ветер и гололёд ожидаются в Пермском крае 20 — 22 декабря, сообщает региональный минтербез.

Как рассказали в ведомстве, по данным Пермского ЦГМС, в крае местами ожидаются сильные гололёдно-изморозевые отложения, порывы ветра до 17 м/с, метель и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица, а в горно-восточном районе возможно сильное обледенение проводов и линий электропередач.

Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, образование заторов на дорогах и рост числа ДТП. В минтербезе рекомендуют жителям стараться не находиться рядом с деревьями, электропроводами и слабо укреплёнными конструкциями. Следует избегать парковки рядом с ними личного автотранспорта. Водители должны соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров и торможений.