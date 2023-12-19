Метель, сильный ветер и гололёд ожидаются в Пермском крае 20 — 22 декабря

Из-за неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, образование заторов на дорогах и рост числа ДТП. В минтербезе рекомендуют жителям стараться не находиться рядом с деревьями, электропроводами и слабо укреплёнными конструкциями. Следует избегать парковки рядом с ними личного автотранспорта. Водители должны соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров и торможений.