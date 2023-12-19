Кай Метов и группа «Цветы»: какие звезды приедут в Самару в январе 2024

Для поклонников группа «Цветы» исчезла фактически на 20 лет и только в свое сорокалетие вновь начала активную студийную и концертную деятельность. У самарцев есть уникальная возможность насладиться любимыми хитами группы: «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Больше жизни» и другими. 12+