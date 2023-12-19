Кай Метов и группа «Цветы»: какие звезды приедут в Самару в январе 2024

В первом месяце нового года в концертной деятельности российских артистов будет небольшое затишье. Но уже во второй половине января выступлений станет заметно больше. Расскажем, какие звезды приедут в Самару в январе 2024 года.
Gypsy Jack
Когда: 4 января, 18.30.
Где: Самарский театр оперы и балета (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1200−5500 ₽
Gypsy Jack — интернациональный рок-проект из Москвы, объединивший профессиональных музыкантов из Кубы, России и Беларуси. Каждыи музыкант — яркии артист, поэтому группа создает собственное уникальное звучание и задает драи в каждому треку. Gypsy Jack называют «вторым пришествием рок-музыки золотои эпохи». Концерт 18+.
Концерт группы «Цветы» в Самаре 4 января 2024
Когда: 4 января, 20.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 800−3000 ₽
Для поклонников группа «Цветы» исчезла фактически на 20 лет и только в свое сорокалетие вновь начала активную студийную и концертную деятельность. У самарцев есть уникальная возможность насладиться любимыми хитами группы: «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Больше жизни» и другими. 12+
Soprano Турецкого. Новогоднее шоу
Когда: 4 января, 14.00, 17.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1500−4500 ₽
Арт-группа SOPRANO исполнит в Самаре композиции из любимых кинофильмов, классику, проверенную временем, современные хиты, легендарное ретро (6+). Только живой звук! Ведь секрет SOPRANO — в уникальных голосах, неповторимой энергетике и высоком профессионализме.
Волжские казаки
Когда: 20 января, 17.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 500−1900 ₽
Самарский край с начала XV столетия считается центром Волжского казачества со своей самобытной культурой, традициями, обрядами, зажигательными песнями и танцами. Государственному ансамблю «Волжские казаки» исполнилось 30 лет, а ансамблю песни и пляски ПРИВО — 85 лет. Коллективы приглашают на свой большой юбилейный концерт (6+).
Группа «БумеR»
Когда: 24 января, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 1000−14400 ₽
Ироничный и танцевальный шансон на стихи продюсера группы «Воровайки» Юрия Алмазова — песни группы «БумеR» сегодня поет вся страна. На своем выступлении артисты исполнят хиты «Москва — Магадан», «Белый пух», «Шальные белые метели» и другие любимые поклонниками треки. Концерт 18+.
Концерт группы «Пропаганда» в Самаре 26 января 2024
Когда: 26 января, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 500−4000 ₽
Когда-то все девчонки страны знали наизусть простые и понятные песни группы «Пропаганда» — «Мелом» и «Подруга». Они звучали из «каждого утюга». Теперь участницы коллектива сменили образ девчонок из соседнего двора на гламурный, но репертуар оставили прежний. Концерт 18+.
Концерт Кая Метова в Самаре 31 января 2024
Когда: 31 января, 20.00.
Где: «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15).
Билеты: 1500−21600 ₽
Легенда 90-х Кай Метов отнюдь не ушел в подполье. Сегодня он бизнесмен, и у него по-прежнему много поклонников. В Самару он прибудет с большим сольным концертом (18+) и обязательно споет свою бессмертную «Pozition number one».