Назван месяц с самой высокой рождаемостью в Омской области в 2023 году

По данным ведомства, за первые 10 месяцев года в Омске и области родилось 12 838 новых жителей. При этом ушли из жизни 19 903 омича. Естественная убыль населения региона в итоге составила 7 065 человек.
Согласно приведенным ведомством данным можно сделать вывод, что самая высокая рождаемость в 2023 году была зарегистрирована в Омской области в августе, когда на свет появились 1 536 малышей. Это в то же время один из самых высоких показателей рождаемости за месяц за последние три года. Для сравнения — в 2022 году самая высокая рождаемость была зарегистрирована в июле — 1 481 новорожденных. Меньше всего маленьких омичей родилось в феврале 2023 года — 1 175 детей.
Добавим, самый высокий показатель смертности, по данным статистиков, зафиксированв Омской области в январе 2023 года, когда ушли из жизни 2 385 омичей; самый низкий — в феврале (1 778 человек).