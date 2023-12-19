Назван месяц с самой высокой рождаемостью в Омской области в 2023 году

Согласно приведенным ведомством данным можно сделать вывод, что самая высокая рождаемость в 2023 году была зарегистрирована в Омской области в августе, когда на свет появились 1 536 малышей. Это в то же время один из самых высоких показателей рождаемости за месяц за последние три года. Для сравнения — в 2022 году самая высокая рождаемость была зарегистрирована в июле — 1 481 новорожденных. Меньше всего маленьких омичей родилось в феврале 2023 года — 1 175 детей.