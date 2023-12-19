В мэрии ответили на жалобы омичей о мороженых яблоках, которые выдали школьникам на обед

«15 и 18 декабря 2023 года в школе № 16 давали яблоки. При приемке все яблоки прошли отбор и внешне выглядели хорошо. Заведующему производством рекомендовано усилить контроль за надлежащим качеством фруктов. При обнаружении каких-то дефектов обучающийся может подойти и на пищеблоке заменят этот фрукт», — отметили в мэрии.