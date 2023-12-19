Для строительства новой развязки под Анапой перекроют трассу с 25 декабря

«Готовность развязки на участке приблизилась к 80%. Чтобы продолжить ее строительство, с 25 декабря будет закрыт съезд на региональную дорогу “Подъезд к селу Витязево”. Въехать в село можно будет через поселок Пятихатки, с обхода Анапы в районе Симферопольского шоссе. Также через развязку у поселка Красный и через развязку в районе поселка Чембурка», — сообщили в ФКУ «Черноморье».