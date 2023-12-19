Обновленный терминал Кольцово откроют на год позже

О планах реконструкции Кольцово сообщали в феврале 2022 года, ее решили провести в несколько этапов. Первый должен был затрагивать не только международный терминал, но и привокзальную площадь. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков анонсировал, что первые работы завершатся к апрелю 2023 года, и гости Универсиады смогут пользоваться терминалом.