В Новосибирске школьники на каникулах смогут бесплатно ездить на транспорте

По данным мэрии, с 28 декабря по 8 января школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. В частности, во всех трамваях, троллейбусах и метро. Также ученикам будут доступны для проезда муниципальные автобусы по маршрутам: № 1, 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88 и 96..