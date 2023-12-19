Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 20-летним контрактником

Администрация Камышина сообщила о гибели 20-летнего Владимира Петеримова в ходе специальной военной операции на Украине. Молодой человек заключил ранее контракт с Минобороны РФ во время прохождения срочной службы в российской армии.
«Владимир мужественно защищал Родину, свой воинский долг он выполнил с честью. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Скорбим вместе с семьей павшего», — говорится в некрологе.
У погибшего осталась жена — свадьбу они сыграли в мае. Ранее погибшего в СВО 40-летнего боксера Александра Беляева похоронили в Волгограде.