100 рублей за десяток: где в Симферополе найти дешевые яйца

— Мы провели совещание с участием ФАС, органов прокуратуры, производителей, руководителей крупных торговых сетей и достигли договоренности о том, что производитель реализует яйцо столовое куриное второй категории по себестоимости — по 100 ₽ за десяток. А торговые сети, подписавшие Меморандум взаимопонимания, берут на себя обязательства продавать его по этой же цене — 100 ₽, то есть с нулевой наценкой, — пояснила Ирина Мезавцова. — А вообще стоимость яиц выросла по всей стране. Это связано с подорожанием удобрений, корма, ветеринарных препаратов. Подробнее в репортаже.