Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Низовая метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО, Карагандинской, Актюбинской областях и Улытау.
Туман и гололед — в Мангистауской области.
Жителей Акмолинской области и СКО предупредили о метели, тумане и ветре.
В Атырауской области ожидаются туман и гололед.
Сильный снег, низовая метель, туман, гололед и ветер — в области Жетысу и Костанайском регионе.
Астанчан, жителей Павлодарской области, области Абай и ВКО предупредили о низовой метели и ветре.
Туман и ветер прогнозируются в Алматинской области. Алматы и Шымкент накроет туман.
В Туркестанской области ожидаются гололед, туман, метель и ветер.