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Почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Во всех мегаполисах и ряде областей прогнозируется ухудшение погодных условий, передает ИА «NewTimes.kz».
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 758 мм рт. ст. +4°
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Источник: РИА "Новости"

Низовая метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в ЗКО, Карагандинской, Актюбинской областях и Улытау.

Туман и гололед — в Мангистауской области.

Жителей Акмолинской области и СКО предупредили о метели, тумане и ветре.

В Атырауской области ожидаются туман и гололед.

Сильный снег, низовая метель, туман, гололед и ветер — в области Жетысу и Костанайском регионе.

Астанчан, жителей Павлодарской области, области Абай и ВКО предупредили о низовой метели и ветре.

Туман и ветер прогнозируются в Алматинской области. Алматы и Шымкент накроет туман.

В Туркестанской области ожидаются гололед, туман, метель и ветер.