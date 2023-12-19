В ночь зимнего солнцестояния жители Башкирии смогут наблюдать звездопад

Эти частицы, со скоростью 32 км/в сек, влетают в атмосферу Земли и сгорают, образуя метеорный поток «Урсиды». В этом году максимум его действия приходится в ночь с 22 на 23 декабря. Ожидается, что пика своей активности он достигнет перед рассветом 23 декабря.
Как рассказали в Уфимском планетарии, наблюдать метеоры можно всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета. Но в этом году наблюдению Урсид в ночь максимума помешает растущая Луна. За 4 дня до полнолуния она будет видна всю ночь и зайдет в половине шестого утра.
Напомним, с 18 по 24 декабря нас ожидают самые короткие дни и самые длинные ночи в году, продолжительностью 16 часов и 52 минуты, а день будет длиться всего лишь 7 часов 8 минут. 22 декабря в 08.26 по местному времени наступит момент зимнего солнцестояния. По поверью древних, именно в ночь зимнего солнцестояния рождается бог Солнца и света.