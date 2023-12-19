В ночь зимнего солнцестояния жители Башкирии смогут наблюдать звездопад

Как рассказали в Уфимском планетарии, наблюдать метеоры можно всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета. Но в этом году наблюдению Урсид в ночь максимума помешает растущая Луна. За 4 дня до полнолуния она будет видна всю ночь и зайдет в половине шестого утра.