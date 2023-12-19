Рост тарифов на ЖКУ ограничили для жителей Волгоградской области

"Уже сейчас можно сказать, что в среднем изменение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года составит от минимально возможных решением Правительства РФ 9,8% до 11,2%, то есть максимального предела в 11,8% не будет ни в одном поселении Волгоградской области, — заверила Горелова. — Большинство жителей Волгоградской области увидят изменения в своих платежках на 9,8%, так как плата за коммунальные услуги включает стоимость семи коммунальных услуг, которые оказывают разные ресурсоснабжающие организации. И только для тех, кто проживает в частных домах и пользуется одной услугой — газоснабжением, где нет электроэнергии и вывоза мусора, предельный индекс будет на уровне 11,2%.