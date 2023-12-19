Люди хотят есть и пить: как омичи встали в пробку на целый день

Сегодня, 19 декабря, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» в центре Омска уже с 15 часов дня образовался крупный затор. Уже тогда ситуация оценивалась в 8 балллов.
На момент публикации «многокилометровые пробки» достигли 9 баллов. Как обычно движение затруднено на улицах Богдана Хмельницкого, Масленникова, Пушкина, Карла Маркса, 10 Лет Октября, Думской, Омской, Звездова. Несомненно, большой затор образовался на подъезде к Ленинградскому мосту. Кроме того, в тёмно-красный окрашены улицы Иртышская набережная, Интернациональная, Гагарина, Фрунзе.
В комментариях 2ГИС омичи по традиции оставляют забавные комментарии, например: «Не забываем жать на газ, не засыпаем, товарищи!», «Устал ехать», «Люди увидели снег и забыли, как нужно ездить», Пожалуйста, давайте поедем«, “Люди, сидите дома”.
Сегодня количество ДТП явно увеличилось в разы. В социальных сетях очевидцы присылают фотографии столкнувшегося транспорта. Участниками аварий становятся не только легковые автомобили, но и трамваи и троллейбусы.