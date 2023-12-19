Люди хотят есть и пить: как омичи встали в пробку на целый день

На момент публикации «многокилометровые пробки» достигли 9 баллов. Как обычно движение затруднено на улицах Богдана Хмельницкого, Масленникова, Пушкина, Карла Маркса, 10 Лет Октября, Думской, Омской, Звездова. Несомненно, большой затор образовался на подъезде к Ленинградскому мосту. Кроме того, в тёмно-красный окрашены улицы Иртышская набережная, Интернациональная, Гагарина, Фрунзе.