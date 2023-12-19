Пермякам рассказали, как не разбиться, катаясь с горы на тюбе. Инфографика

«Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».
В ГИБДД советуют:
кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью.
соблюдать дистанцию.
кататься на тюбе только сидя.
не кататься вдвоем с ребенком.
не привязывать тюб к машине.
склон должен быть не круче 20 градусов.
внизу должно быть достаточно места для торможения.
Развлекаясь, нужно помнить о безопасности.