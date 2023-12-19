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Пермякам рассказали, как не разбиться, катаясь с горы на тюбе. Инфографика

ГИБДД напомнило пермякам об опасности тюбинга. В соцсетях ведомство распространяет памятку с советами, как обезопасить себя и окружающих во время зимних развлечений.
Источник: ГИБДД города Березники

«Тюбинг — опасное развлечение! В отличие от санок тюбы способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».

В ГИБДД советуют:

кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью.

соблюдать дистанцию.

кататься на тюбе только сидя.

не кататься вдвоем с ребенком.

не привязывать тюб к машине.

склон должен быть не круче 20 градусов.

внизу должно быть достаточно места для торможения.

Развлекаясь, нужно помнить о безопасности.