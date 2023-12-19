Завтра в Казани потеплеет до +4 градусов

(Город Казань KZN.RU, 19 декабря). На этой неделе жителей Татарстана ждет теплая погода. Прогнозируются снег, дожди и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
В Казани будет облачно. Ночью температура воздуха составит 0..-2 градуса, синоптики обещают местами сильный снег, в отдельных районах — метель, гололед и туман. Днем прогнозируется мокрый снег, дождь и до +2..+4 градусов тепла. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная, и снежные заносы.
В четверг, 21 декабря, в Татарстане сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. В ночные часы температура воздуха составит −2..+1 градус, днем — от 0 до +4 градусов.
По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 22 и 23 декабря, татарстанцев ждет очень теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ожидается на уровне до −2..+2 градусов.