Елена Дятлова недовольна работой умных светофоров в Калининграде

Сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова недовольна работой умных светофоров. Об этом глава администрации рассказала журналистам после оперативного совещания во вторник, 19 декабря.
Вы знаете, мы недовольны работой светофоров. В случае отключения электричества, проведения ремонтных работ у нас с ними что происходит? Не работает светофор. Именно поэтому запущены те проекты, которые должны быть реализованы в городе Калининграде. На уровне министерства развития инфраструктуры, собственно, с финансированием из федерального бюджета реализуется программа, которая позволит работать светофорам, настроить их в режиме работы зелёного, переключать сигнал светофора в зависимости от накопившихся транспортных средств, синхронизировать светофорные объекты, у которых разные собственники.
Она отметила, что вопрос с умными светофорами решится благодаря автономным источникам питания.
Такая работа на региональном уровне позволит нам перейти от слов к делу — к регулированию светофорных объектов. Со своей стороны мы закупаем источники питания, которые подключим к светофорам для того, чтобы уменьшить дискомфорт. Вы сами понимаете, что происходит при отключении светофора на площади, в других местах.
На улице Черняховского установят ещё один светофор. На Невского решили не запрещать разворот у светофора возле «Балткрана».