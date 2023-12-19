Елена Дятлова недовольна работой умных светофоров в Калининграде

Вы знаете, мы недовольны работой светофоров. В случае отключения электричества, проведения ремонтных работ у нас с ними что происходит? Не работает светофор. Именно поэтому запущены те проекты, которые должны быть реализованы в городе Калининграде. На уровне министерства развития инфраструктуры, собственно, с финансированием из федерального бюджета реализуется программа, которая позволит работать светофорам, настроить их в режиме работы зелёного, переключать сигнал светофора в зависимости от накопившихся транспортных средств, синхронизировать светофорные объекты, у которых разные собственники.