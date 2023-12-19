В Краснодаре количество транспорта в 2023 году выросло на 18%

Вместе с этим пропускная способность перекрестков в пиковые часы увеличилась в среднем на 10%. Также мэр отметил, что в городе работают около 150 «умных светофоров». В этом году в столице Кубани построили шесть светофорных объектов, а 33 перевели в адаптивный режим. Работа проводится в рамках развития интеллектуальных систем транспорта (ИТС). Именно они помогают увеличить пропускную способность на перекрестках. Поэтому городские власти намерены выступить с предложением о внедрении ИТС и на других улицах.