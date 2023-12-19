«Аэропорт всегда готов». Когда уже откроют авиагавань Краснодара?

«Во-первых, время в пути увеличилось в два, а то и в три раза, — рассказывает Татьяна Юрьева. — Судите сами. До­ехать на электричке до аэропорта в Адлере, как минимум, 5 часов, чтобы зарегистрироваться, пройти на посадку, как минимум, час — полтора. Добраться до Москвы, например, часа четыре, это если все вовремя. А если ночной рейс, а если задержали? Это надо планировать ночевку в Сочи. К слову, купить билеты на “Ласточку”, тоже дело не из легких, причем как летом, так и осенью. Их разбирают, как горячие пирожки, и, если вдруг не успел заранее позаботиться о том, как добраться до аэропорта, надо искать другой транспорт. Естественно, поездки стали дороже. В общем, открытие аэропорта в Краснодаре, стало бы большим облегчением для тех, кому приходится много летать. Надеюсь, это случится в ближайшее время».