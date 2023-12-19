«Аэропорт всегда готов». Когда уже откроют авиагавань Краснодара?

15 декабря международный аэропорт Краснодара принял первый с февраля 2022 года рейс гражданской авиации, но на борту прибывшего из Минеральных Вод самолета не было ни одного пассажира.
Цель полета заключалась в проверке безопасности воздушного пути в районе столицы Кубани и оценке готовности служб воздушной гавани к ее открытию. Теперь вместе с работниками аэропорта возобновления регулярных рейсов ожидают и жители края, хотя окончательное решение еще не принято.
Тест на безопасность.
Первые слухи о возможном возобновлении работы краснодарского аэропорта появились еще осенью. Такую информацию озвучивали даже известные люди, хотя никто не приводил конкретных фактов, и поэтому все эти разговоры напоминали попытку выдать желаемое за действительное. Но в конце прошлой недели стало понятно, что воздушная гавань краевого центра действительно скоро может опять наполниться пассажирами. Надежду на это дал тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар, который состоялся 15 декабря.
По сообщению управляющего аэропортом Краснодара холдинга «Аэродинамика», в минувшую пятницу столица Кубани приняла первый с февраля 2022 года пассажирский рейс гражданской авиации. К нам из Минеральных Вод прибыл самолет «Сухой Суперджет 100», принадлежащий базовой для краснодарского аэропорта авиакомпании «Азимут». Но на его борту не было пассажиров, поскольку цель этого рейса заключалась в проверке безопасности воздушного пути на подлете к городу и оценке готовности аэропортовых служб к открытию.
Слово за Росавиацией.
В масштабной тренировке с имитацией регистрации на рейс и посадки на борт приняли участие студенты, обучающиеся по программе «Сервис на транспорте», а также не занятые в тот момент сотрудники аэропорта. В итоге все прошло по плану благодаря тому, что воздушная гавань Краснодара фактически не останавливала свою деятельность, и вся ее инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. Но даже успешное выполнение тестового рейса не означает, что аэропорт сразу же откроют.
Окончательное решение по результатам тестового полета примут члены рабочей группы, созданной на базе Росавиации. Помимо специалистов этого агентства, в ее состав входят представители Минобороны, Государственной корпорации по организации воздушного движения и холдинга «Аэродинамика».
«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Сплошные неудобства.
Принятия решения об открытии аэропорта сейчас с нетерпением ожидает множество людей. Среди них и жительница Краснодара Татьяна Юрьева, которой часто приходится летать на самолетах по работе и по личным вопросам. Закрытие аэропорта Краснодара принесло ей массу проблем.
«Во-первых, время в пути увеличилось в два, а то и в три раза, — рассказывает Татьяна Юрьева. — Судите сами. Доехать на электричке до аэропорта в Адлере, как минимум, 5 часов, чтобы зарегистрироваться, пройти на посадку, как минимум, час — полтора. Добраться до Москвы, например, часа четыре, это если все вовремя. А если ночной рейс, а если задержали? Это надо планировать ночевку в Сочи. К слову, купить билеты на “Ласточку”, тоже дело не из легких, причем как летом, так и осенью. Их разбирают, как горячие пирожки, и, если вдруг не успел заранее позаботиться о том, как добраться до аэропорта, надо искать другой транспорт. Естественно, поездки стали дороже. В общем, открытие аэропорта в Краснодаре, стало бы большим облегчением для тех, кому приходится много летать. Надеюсь, это случится в ближайшее время».
А пока все воздушные дороги в нашей части страны ведут в Сочи. Последние почти два года аэропорт курорта выполняет роль главного южного хаба. Естественно, это привело к значительному увеличению нагрузки на него. Если в 2021 году в Сочи обслужили 11 миллионов пассажиров, то в 2022-м их количество увеличилось до 13, и рост продолжается. Буквально в середине декабря стало известно, что с начала этого года через единственный пока в нашем крае действующий аэропорт прошло уже более 13 миллионов пассажиров, из которых 30 тысяч — трансферные.