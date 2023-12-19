В новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать дольше

По данным мэрии, с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года весь муниципальный общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. А чтобы горожане, встретившие Новый год у главной городской елки смогли разъехаться по домам, работа метро продлена до часу ночи 1 января.