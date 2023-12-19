В Воронежской области в 2024 году появится сервис электронных рецептов

Новый сервис, по словам Банина, позволит быстрее получать информацию о наличии в аптеках лекарств, а также упростит выдачу льготных препаратов. Ну, и, конечно, преимуществом перед бумажным у электронного рецепта будет то, что его нельзя ни подделать, ни потерять.