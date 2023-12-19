Беглов: сроки вывоза снега в Петербурге увеличиваются. Коммунальщики ушли чистить крыши

«Фонтанка» рассказывала, что жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга столкнулись с дефицитом рабочей силы. Массовая закупка техники и частичная реформа содержания города не спасли от нареканий после первого же серьезного снегопада в этом году, а с приходом оттепели неубранные массы снега и льда начали таять, снова замерзая при переходе температуры через ноль. Город превратился в полосу препятствий. 18 декабря из-за падения наледи в Петербурге один прохожий погиб и еще один пострадал.